Три освобожденные израильские заложницы переданы медикам

Освобожденные в секторе Газа три заложницы переданы израильским военным и направляются в настоящее время на медицинский осмотр. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время трое вернувшихся заложниц в сопровождении элитного подразделения Армии обороны Израиля и сил безопасности... направляются обратно в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование», — говорится в сообщении.

Представитель Армии обороны Израиля призвал общественность уважать частную жизнь вернувшихся.

До этого движение ХАМАС передало представителям Международного движения красного креста (МККК) трех заложниц. О том, что 19 января ХАМАС освободит трех заложников в рамках сделки по обмену сообщалось днем. 19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль передаст ХАМАС список палестинских заключенных, подлежащих освобождению.