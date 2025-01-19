ХАМАС будет освобождать израильских заложников по субботам

В Израиле сообщили, что ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

Палестинское движение ХАМАС планирует освобождать израильских заложников по субботам. Об этом сообщил телеканал N12.

«Дни освобождения заложников — по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день», — рассказали журналисты со ссылкой на источник.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил не прекращать обстрелы Газы, поскольку палестинское движение не передало в срок оппонентам список заложников, подлежащих освобождению. Удары прекратились, когда израильская сторона получила список.

По условиям перемирия, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложников. В ответ Тель-Авив передаст движению сотни палестинских заключенных.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.