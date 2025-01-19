Израиль передаст ХАМАС список палестинских заключенных, подлежащих освобождению

В ХАМАС заявили, что Израиль намерен передать список с именами 90 палестинских заключенных, которые будут освобождены в воскресенье. Об этом сообщает агентство Reuters.

Их обменяют на трех израильских заложников, о намерении их освободить в ХАМАС сообщили 19 января.

В заявлении ХАМАС говорится, что среди заключенных, которые должны быть освобождены в первый день прекращения огня в ходе 15-месячной войны в Газе, были женщины и дети.

19 января руководство бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявило, что освободит трех заложников в рамках сделки по обмену.

Позже появилась информация, что палестинское движение ХАМАС планирует освобождать израильских заложников по субботам. Израиль уже получил от посредников список заложников, которые должны быть освобождены движением ХАМАС.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.