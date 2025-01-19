Гарнизон украинских войск в Великой Новоселке в Донецкой народной республике попал в оперативное окружение. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в Великую Новоселку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены», — рассказал Рогов.

По словам общественника, находящимся в окружении украинским солдатам придется прорываться через узкий проход, форсируя реку Мокрые Ялы.

18 января Рогов сообщил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю взяли под контроль восемь сел в зоне СВО.