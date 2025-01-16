Рогов: российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженных сил РФ вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республику (ДНР).

«Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу», — заявил Рогов.

Он отметил, что в этих местах идут бои.

Через Котлино проходят авто- и железная дорога, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью.

Также Рогов рассказал, что российские военнослужащие продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки более 13 квадратных километров территории. По словам Рогова, солдаты российской армии также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, заняв порядка 7 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней.