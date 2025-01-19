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Израиль получил список заложников для освобождения

Посредники передали Израилю список заложников для освобождения
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ABIR SULTAN/Reuters

Израиль получил от посредников список заложников, которые должны быть освобождены движением ХАМАС 19 января. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены сегодня. В настоящее время службы безопасности проверяют детали», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что список заложников находится в процессе передачи израильской стороне.

Также 19 декабря руководство бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявило, что освободит трех заложников в рамках сделки по обмену. Речь идет о следующих пленных: Роми Джонин (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбар Хаир (31 год). Насколько скоро их отпустят на данный момент неизвестно.

19 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил армии не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Армия обороны Израиля начала наносить атаки по позициям боевиков в секторе Газа из-за отсутствия списка заложников. По информации ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ продолжил атаки по позициям ХАМАС.

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