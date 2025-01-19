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Военное крыло ХАМАС решило освободить нескольких заложников

Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников в рамках сделки по обмену
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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявило, что 19 января освободит трех заложников в рамках сделки по обмену. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Военное крыло ХАМАС опубликовало имена трех заложников, которых планируется освободить.

«В рамках сделки по обмену пленными будут освобождены следующие заключенные: Роми Джонин (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбар Хаир (31 год)», — говорится в публикации.

Правительство Израиля «несколько минут назад» получило от ХАМАС список заложников, которых передадут в рамках сделки по обмену.

19 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил армии не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Армия обороны Израиля начала наносить атаки по позициям боевиков в секторе Газа из-за отсутствия списка заложников. По информации ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.

До этого портал Ynet сообщал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.

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