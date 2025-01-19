В ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена

Передача ХАМАС списка израильских заложников для обмена задерживается по техническим причинам. Соответствующее заявление представителей движения приводит телеканал Al Jazeera.

При этом в ХАМАС подчеркнули, что привержены выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня.

Портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.

Утром 19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в Газе вступит в силу только после передачи ХАМАС списка подлежащих освобождению заложников.

По условиям перемирия, которое должно было вступить в силу в 8:30 по мск, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложников, среди которых дети, женщины-военнослужащие, а также мирные жители и мужчины старше 50 лет. В ответ Израиль передаст ХАМАС по 50 палестинцев за каждую военнослужащую и по 30 палестинцев за каждого мирного жителя. После этого Израиль также освободит всех задержанных в секторе Газа женщин и подростков младше 19 лет, задержанных в секторе Газа за почти полтора года ведения военных действий, и позволит безоружным палестинцам вернуться на север анклава. Также туда будет позволено ежедневно приезжать 600 фурам с гуманитарной помощью.

Ранее Нетаньяху рассказал о возможности возобновления боевых действий в Газе.