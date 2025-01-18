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На Украине заявили о неминуемом отступлении ВСУ из ДНР

Украинский журналист Бутусов призвал перейти к обороне Днепропетровской области
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Stringer/Reuters

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил о неминуемой сдаче Вооруженными силами Украины города Покровск (Красноармейск) и всей Донецкой народной республики (ДНР) российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Бутусов подчеркнул, что сдачу ДНР можно отсрочить лишь на некоторое время, но для этого нужны огромные усилия и ресурсы, которых нет у Украины.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска, войдя в села Котлино и Удачное на западе Донецкой народной республики, перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск, а также трассу между городом и Днепропетровской областью.

18 января Рогов сообщил, что Вооруженные силы России вошли в села Котлино и Удачное, за них начались бои.

17 января украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Речь шла о селах Ясеновое, Славянка и Песчаное.

Ранее Зеленский рассказал, на каком участке фронта сложилась наиболее напряженная ситуация для армии страны.

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