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Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР

DeepState: ВС РФ взяли под контроль Песчаное, Славянку и Ясеновое в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.

Речь идет о Песчаном, Славянке и Ясеновом.

Известно также, что российские подразделения продвинулись в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, а также во Времевке, на юго-западе от Великой Новоселки, и в Часовом Яре.

Накануне, 16 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись западнее и южнее Курахово, за сутки взяв под свой контроль более 13 квадратных километров территории.

В тот же день подразделения ВС РФ вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР.

Ранее российская авиация уничтожила мост на западе от Курахово в ДНР.

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