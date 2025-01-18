Пушилин сравнил обстановку в Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Пушилин рассказал об обстановке в Курахово и сравнил город с Авдеевкой

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал об обстановке в городе Курахово.

По словам чиновника, он смог сам обойти весь населенный пункт и, по предварительным оценкам, положение дел в нем напоминает Авдеевку.

«В целом ситуация такая: есть и целые, и практически целые дома, есть уничтоженные, но в целом, можно говорить, что [ситуация] на порядок получше, чем в Угледаре», - заявил Пушилин в видеообращении.

6 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли Курахово под полный контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца. В оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «войска вышли на оперативный простор» и темпы продвижения в ДНР вырастут. На этой неделе ВС РФ начали наступление в двух километрах от Курахово.

Ранее эвакуация мирных жителей из Курахово попала на видео.