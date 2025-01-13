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Эвакуация мирных жителей из Курахово в ДНР попала на видео

Минобороны РФ показало кадры эвакуации жителей из донецкого города Курахово

Эвакуацию мирных жителей из города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), засняли на видео. Запись распространило министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как люди идут к транспортным средствам с большими сумками, в которые поместились только самые необходимые вещи. При этом солдаты группировки российских войск «Юг» помогают жителям разместиться в машинах, после чего они отправляются в путь.

В ролике показано, что свои дома покидают не только пенсионеры. Среди эвакуирующихся жителей можно заметить и много молодых людей.

6 января российские солдаты взяли Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за этот город продолжались в течение двух месяцев. Как рассказали в министерстве обороны РФ, завершение сражений позволило военнослужащим страны «выйти на оперативный простор» и дало им шанс нарастить темпы продвижения в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

13 января в Курахово началась эвакуация мирных жителей, до сих пор остававшихся в населенном пункте. Вывоз людей в безопасные места организовали бойцы мотострелковых подразделений в составе группировки российских войск «Юг».

Ранее жители Курахово заявили, что ждали прихода российских солдат.

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