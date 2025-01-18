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Пушилин приехал в Курахово

Глава ДНР Пушилин лично приехал в Курахово

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин лично приехал в город Курахово, взятый под контроль российскими войсками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наше освобожденное Курахово. Пятая бригада имени Александра Захарченко, героическая, двигается дальше, а у нас сегодня есть возможность посмотреть, что на самом деле осталось от Курахово», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что власти «никуда не деваются от мирной целесообразности», несмотря на разрушения в городе.

6 января Минобороны РФ сообщило о переходе Курахово под российский контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца. Теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения ДНР вырастут, подчеркнули в ведомстве.

13 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали наступление северо-западнее Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки.

Ранее российская авиация уничтожила мост на западе от Курахово.

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