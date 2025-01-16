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Российская авиация уничтожила мост на западе от Курахово в ДНР

МО: самолеты ВКС РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 мост у Константинополя в ДНР
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Минобороны России

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России использовали авиабомбы ФАБ-500, чтобы уничтожить мост у населенного пункта Константинополь, который находится западнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост», — отмечается в сообщении.

Авиация разрушила мост, чтобы затруднить подразделениям Вооруженных сил Украины подвоз боеприпасов и ротацию личного состава на Кураховском направлении.

16 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки более 13 кв. км территории.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

6 января Минобороны РФ сообщило о переходе Курахово под российский контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца.

Ранее Рогов заявил, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел западнее Курахово.

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