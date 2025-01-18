Канцелярия Нетаньяху одобрила план реализации перемирия в Газе

Правительство Израиля утвердило план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщили на сайте канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января 2025 года», — говорится в сообщении.

16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета и призвал правительство страны утвердить документ.

Ранее в Израиле призвали не допустить одобрения сделки с ХАМАС.