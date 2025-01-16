Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве признал, что инициатива на востоке страны принадлежит российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал «не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть», комментируя ситуацию на поле боя.

До этого Зеленский говорил, что европейские страны не смогут справиться с Россией в случае конфликта без ВСУ.

Он назвал Европу «совершенно другой цивилизацией, которая не знает, что такое война».

15 января основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир Третьей штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий заявлял о тяжелой ситуации по всей линии фронта.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Ранее сообщалось, что Запад обсуждает отправку военных на Украину.