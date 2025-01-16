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Зеленский заявил, что Европа не справится без Украины

Зеленский заявил, что Европа без украинской армии не справится с Россией
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Lex Fridman/YouTube

Без Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейские страны не смогут справиться с Россией в случае конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит польский интернет-портал Onet.

«Без украинской армии у Европы сегодня нет никаких шансов против России», — сказал он.

Зеленский назвал Европу «совершенно другой цивилизацией, которая не знает, что такое война».

Также украинский лидер заявил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке Украины, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники.

15 января основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир Третьей штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил информацию о дефиците пехотинцев.

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