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Основатель «Азова» назвал сложной обстановку на линии фронта

Основатель «Азова» Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта
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Thomas Peter/Reuters

Основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир Третьей штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что задачи, которые ставятся его бригаде, состоящей из 3000-5000 человек, нужно выполнять дивизией численностью от 6000 до 25 тыс. человек личного состава. Билецкий подчеркнул, что его бригада удерживает 50 км фронта и подвергается атакам двух дивизий Вооруженных сил России.

«Если нарезать неадекватные задачи, потом не нужно удивляться неадекватным результатам», — сказал Билецкий.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Вечером 13 января сообщалось, что на шахте в Покровске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики была остановлена добыча угля из-за приближения к городу подразделений ВС РФ.

Генштаб Вооруженных сил Украины 9 января признал сложную для украинских военных ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что Запад обсуждает отправку военных на Украину.

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