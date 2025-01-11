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Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия

Focus: страны Запада обсуждают отправку войск на Украину в случае перемирия
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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг заявил, что на Западе обсуждаются сценарии отправки военнослужащих на Украину в случае достижения перемирия. Его слова приводит Focus Online.

«В том случае, если вдоль линии фронта действительно будет установлено перемирие, прежде всего будет крайне важно обезопасить зону. Для этого наверняка потребуется шестизначное число солдат», – сказал он изданию.

Мёллинг отметил, что участие Бундесвера в такой миссии является возможным, но в настоящее время открыто об этом не говорят, учитывая предвыборную ситуацию в Германии.

Эксперт также указал на военные трудности Украины и заявил, что не ожидает существенных изменений в политике ФРГ, даже если к власти придет Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Киев стороны обсудят развертывание британского миротворческого контингента на территории республики.

Ранее Захарова назвала провокацией вбросы о возможной отправке войск ЕС на Украину.

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