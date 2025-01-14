Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном развертывание войск западных стран на Украине. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на нашей территории. Рассмотрели практические шаги для ее реализации, а также потенциальное расширение и вовлечение других стран в этот процесс», — отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что главы двух государств договорились о тесном сотрудничестве с ключевыми союзниками по вопросам достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности.

11 января немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг заявил, что на Западе обсуждаются сценарии отправки военнослужащих на Украину в случае достижения перемирия. Эксперт также указал на военные трудности Украины и заявил, что не ожидает существенных изменений в политике ФРГ, даже если к власти придет Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза.

Ранее военный эксперт предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину.