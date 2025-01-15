Польша не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Когда будет представлен мирный план, мы готовы его обсудить. Однако государства, находящиеся на границе, не должны вводить свои войска на территорию Украины. Я полагаю, что в рамках НАТО необходимо больше разделения бремени и диверсификации», — сказал он.

При этом, как сообщает издание, несмотря на статус верного союзника Украины, отношения между Киевом и Варшавой ухудшились из-за исторических обид, проблем с дешевым украинским экспортом в сельском хозяйстве и растущего недовольства украинскими беженцами.

14 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

11 января немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг заявил, что на Западе обсуждаются сценарии отправки военнослужащих на Украину в случае достижения перемирия. Эксперт также указал на военные трудности Украины и заявил, что не ожидает существенных изменений в политике ФРГ, даже если к власти придет Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза.

Ранее военный эксперт предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину.