В ЕС прокомментировали удары РФ по энергосистеме Украины

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга заявила, что удары РФ по энергосистеме Украины носят «хирургический» характер. Ее слова передает ТАСС.

«Украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии», — поделилась Итконен.

До этого Итконен говорила, что Украина не войдет в техническую группу ЕК — Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что для Украины 2024 год стал самым тяжелым и разрушительным для энергосистемы страны.

В конце декабря сообщалось, что две крупные тепловые электростанции (ТЭС), одна гидроэлектростанция (ГЭС) и ряд ключевых подстанций Украины получили повреждения после взрывов 25 декабря.

Ранее в России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину.