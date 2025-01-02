На Украине раскрыли неприятную правду об энергосистеме страны

Минэнерго Украины: 2024 год стал самым разрушительным для энергосистемы страны

Для Украины 2024 год стал самым тяжелым и разрушительным для энергосистемы страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает украинское издание «Страна».

«Разрушения были очень большие, намного больше, чем за предыдущие годы. Изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось. Поэтому это действительно был самый тяжелый год с точки зрения энергосистемы», — подчеркнул он.

В конце декабря сообщалось, что две крупные тепловые электростанции (ТЭС), одна гидроэлектростанция (ГЭС) и ряд ключевых подстанций Украины получили повреждения после взрывов 25 декабря.

25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

После этого «Укрэнерго» объявило об отключениях света в связи с ракетной атакой. Глава министерства Герман Галущенко назвал энергоинфраструктуру Украины целью удара ВС РФ.

Ранее на Украине ограничили распространение информации о состоянии энергосистемы.