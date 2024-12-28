На Украине заявили о повреждении ряда ключевых электростанций

«Страна»: две крупные ТЭС на Украине получили повреждения после удара ВС РФ

Две крупные тепловые электростанции (ТЭС), одна гидроэлектростанция (ГЭС) и ряд ключевых подстанций Украины получили повреждения после взрывов 25 декабря. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным источника «Страны» на энергорынке, особенно мощные удары были по Бурштынской ТЭС, а также подстанциям западных областей. Кроме того, атакованы были объекты «Днепрэнерго», Криворожская ТЭС и Кременчугская ГЭС.

25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

После этого «Укрэнерго» объявило об отключениях света в связи с ракетной атакой. Глава министерства Герман Галущенко назвал энергоинфраструктуру Украины целью удара ВС РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине ограничили распространение информации о состоянии энергосистемы.