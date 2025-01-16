Минобороны заявило об успешном поражении хранилища газа в Львовской области Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ уточнило, что объект был атакован 15 января высокоточным оружием в рамках группового удара по критически важным объектам инфраструктуры Украины в ответ на запуски вглубь территории России западных дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.

14 января Минобороны РФ сообщило, что украинская армия в ночь на 14 января атаковала Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

27 декабря стало известно, что у Вооруженных сил Украины осталось только около 50 из 500 переданных США дальнобойных ракет ATACMS. По данным The New York Times, весной 2024 года Вашингтон поставил ВСУ около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона.

Ранее на Западе предупредили о наступлении самого опасного периода украинского конфликта.