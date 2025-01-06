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На Западе предупредили о наступлении самого опасного периода украинского конфликта

Профессор Дизен: ближайшие две недели могут стать опасными из-за провокаций ВСУ
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Efrem Lukatsky/AP

Период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может стать очень опасным из-за провокаций со стороны Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире телеканала Wion.

По его словам, в ближайшие две недели ожидается эскалация конфликта на Украине из-за желания президента Владимира Зеленского активизировать наступательные действия украинской армии в Курской области и использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

«Он (Зеленский — прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, потому что он сохраняет пессимизм к миру. Это очень опасное время», — сказал Дизен.

Профессор объяснил контратаку ВСУ в Курской области планами Киева «усложнить мирные усилия Трампа».

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили прекращение ударов ракетами ATACMS по России.

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