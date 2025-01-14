ВСУ ночью атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украинская армия в ночь на 14 января атаковала Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для ударов ВСУ использовали шесть ракет Storm Shadow и столько же ATACMS, а также 31 крылатый дрон. Уточняется, что все указанные объекты были сбиты российскими средствами ПВО. Пострадавших нет.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали еще две ракеты Storm Shadow над Черным морем.

Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

Вечером 13 января Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. В небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие хлопки. По словам местных жителей, по телеканалам предупредили о ракетной опасности в регионе. Mash утверждал, что ВСУ попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце Брянской области.

Власти региона заявили, что был отражен комбинированный ракетный удар.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом.