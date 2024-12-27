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В США уточнили количество оставшихся у Украины ракет ATACMS

NYT: у Киева осталось 50 из 500 переданных США ракет ATACMS
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Defense Ministry/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось только около 50 из 500 переданных США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«У Киева заканчиваются ракеты. Возможно, у него также заканчивается время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что допуск американских ракет большой дальности на территорию России был большой ошибкой», — говорится в публикации.

По данным NYT, весной Вашингтон поставил ВСУ около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона. Уточняется, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, однако применял их для атак по новым российским территориям. Как отмечает источник, у Украины оставалось около 50 ракет.

Газета также пишет, ссылаясь на слова высокопоставленных чиновников НАТО, до сих пор эффективность ракет была ограниченной, но они не изменили траекторию войны.

До этого сообщалось, что российские военные сбили все ракеты ATACMS, которые были запущены по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. Отмечалось, что в ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.

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