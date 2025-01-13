В Турции возмутились из-за атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская»

Политик Топкурулу: атака ВСУ на КС «Русская» была направлена и против Турции

Попытка украинских войск нанести удар по компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, которая является начальной точкой поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», была направлена и против Анкары. Такое заявление сделал заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что одной из причин атаки на инфраструктурный объект стало желание США ослабить экономику РФ. По мнению политика, Киев и Вашингтон нацелились на «Турецкий поток», так как он используется для поставок газа в европейские страны наиболее безопасным способом. Данный трубопровод очень важен как для Анкары, так и для других западных государств.

«Эта атака направлена не только против РФ, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта», — добавил Топкурулу.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

К текущему моменту специалисты завершили работы по устранению последствий атаки. В настоящее время трубопровод «Турецкий поток» осуществляет поставки газа в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Украина «начала воевать против Европы».