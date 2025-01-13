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На Кубани восстановили оборудование на атакованной БПЛА компрессорной станции

МО РФ: в Краснодарском крае не допустили сбоев на КС «Русская» после атаки БПЛА
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Специалисты не допустили сбоев в работе компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, подвергшейся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что 11 января бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по инфраструктурному объекту, выпустив по нему девять дронов. Таким образом они хотели прекратить поставки газа из РФ в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток».

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили все беспилотники, направлявшиеся к компрессорной станции. Но обломки одного из БПЛА упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

В результате дежурные расчеты по аварийному реагированию оперативно устранили последствия падения фрагментов уничтоженного дрона. К текущему моменту специалисты восстановили все поврежденное оборудование на КС «Русская», подчеркнули в военном ведомстве.

«Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено», — уточняется в публикации.

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в европейские страны через свою территорию. Киев отказался продлевать срок действия соответствующего соглашения с Москвой, истекший 31 декабря прошлого года. На этом фоне РФ начала поставлять топливо в европейские государства исключительно через трубопровод «Турецкий поток».

Ранее в Саратовской области на шестые сутки локализовали пожар на предприятии, возникший после атаки БПЛА.

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