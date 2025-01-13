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В Кремле прокомментировали попытку Украины атаковать станцию «Турецкого потока»

Песков: попытка атаковать «Турецкий поток» — продолжение энерготерроризма
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка украинской стороны атаковать компрессорную станцию (КС) «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края является продолжением линии энергетического терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что произошедшее — новое и «очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам», подобных диверсиям на «Северном потоке». Песков добавил, что бенефициарами этого являются США, которые последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. При этом он продается по весьма и весьма завышенным ценам.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В Министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Ранее в РФ призвали Анкару задуматься после атаки ВСУ на КС «Русская».

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