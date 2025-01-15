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Зеленский признал, что почти 70% оружия на Украине получено от Запада

Зеленский сообщил, что около 70% оружия на Украине получено от западных стран
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Kevin Lamarque/Reuters

Почти 70% оружия, используемого Вооруженными силами Украины, получено от западных стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому порталу Onet.

«Чуть менее 30% — европейского, около 40% — американского (оружия. — «Газета.Ru»)», — отметил он.

Украина производит 33-34% оружия, которое использует армия страны, уточнил Зеленский.

10 января сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет администрация Трампа.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16. При этом Зеленский упрекнул зарубежных партнеров в том, что они не в полном объеме выполнили данные Киеву обещания по поставкам систем противовоздушной обороны.

Общая сумма военной помощи, которую США и союзники оказали Украине с начала российской специальной военной операции, превысила $126 млрд.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.

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