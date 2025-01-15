Зеленский заявил, что Украина сама производит треть от всего оружия в стране

Зеленский: около 33-34% всего оружия на Украине производится внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 33-34% всего оружия на Украине производится внутри страны. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что Европейский союз предоставил еще 30%, в то время как 40% было предоставлено Соединенными Штатами.

При этом украинский лидер 15 января пожаловался на то, что более 100 бригад в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружения, для формирования новых бригад в случае снижения призывного возраста нет необходимого оружия.

Также Зеленский заявил, что ожидает от США продолжения работы по укреплению Украины в противостоянии с Россией после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Он вновь подчеркнул, что Украина стремится к «сильным» гарантиям безопасности, и призвал поддержать армию страны, поскольку украинский конфликт приближается к трехлетнему рубежу.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон о воинском учете 17-летних граждан.

Ранее Украина подтвердила запрет на переговоры с Владимиром Путиным.