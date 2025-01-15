Зеленский рассчитывает на продолжение поддержки США при Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США продолжения работы по укреплению Украины в противостоянии с Россией после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, Зеленский вновь подчеркнул, что Украина стремится к «сильным» гарантиям безопасности. Он также призвал поддержать армию страны, поскольку украинский конфликт приближается к трехлетнему рубежу.

Незадолго до этого британская газета Financial Times писала, что будущая администрация Трампа еще не определилась со стратегией завершения конфликта на Украине, но планирует продолжить поддержку Киева. В материале издания отмечалось, что избранный президент США отказался от обещаний завершить боевые действия за сутки, назвав более реалистичные сроки — шесть месяцев.

13 января действующий американский лидер Джо Байден заявил, что уходящая администрация США заложила основу для того, чтобы избранный Трамп продолжил предоставление военной помощи Киеву.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.