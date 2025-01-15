Более 100 бригад в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружения, для формирования новых бригад в случае снижения призывного возраста нет необходимого оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Мы много раз слышали сигналы о снижении возраста наших военных, мобилизационного возраста <...> от представителей бывшей администрации [президента США], также есть представители стран НАТО, и они посылают соответствующие сигналы», — рассказал он.

По его словам, даже действующие подразделения ВСУ в настоящее время не оснащены в достаточной степени оружием и техникой.

Накануне генеральный штаб ВСУ подтвердил перевод аэродромных техников и других солдат подразделений военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту. Эти действия являются вынужденным шагом для укрепления обороны на фронтах.

Ренее СМИ сообщили о роковой ошибке Зеленского, связанной с Залужным.