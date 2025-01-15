Германия передаст Украине ракеты для системы ПВО на сумму около €60 млн

Германия в ближайшее время планирует передать Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщило агентство DPA.

«Германия в скором времени предоставит Украине еще 60 ракет для системы противовоздушной обороны Iris-T», — говорится в публикации.

По информации агентства, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера. Передача ПВО — это результат правительственных переговоров главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость ракет составляет около €60 млн.

13 января министр обороны Литвы Довиле Шакалене анонсировала передачу Украине 4500 беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью в €5 млн.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине более чем тысячи боевых беспилотников различных типов. Министр также сообщил, что Латвия выделит на закупку дронов более €20 млн в 2025 году в рамках коалиции по поддержке Украины БПЛА.

Ранее новый американский дрон заметили на Украине.