Латвия передаст более тысячи беспилотников Украине

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине более чем тысячи боевых беспилотников различных типов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников разных типов», — написал Спрудс.

Министр также сообщил, что Латвия выделит на закупку дронов более €20 млн в 2025 году в рамках коалиции по поддержке Украины БПЛА.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что у Вооруженных сил Украины появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы. В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.

Ранее на Украине анонсировали применение «роя дронов» в 2025 году.