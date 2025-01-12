Новый американский дрон заметили на Украине

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) V-Bat, разработанный компанией Shield AI, был замечен в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фотографию дрона, сделанную предположительно летом, судя по фону и одежде людей на снимке.

Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

Данный БПЛА имеет размах крыла три метра и массу 57 килограммов. Он оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, который помогает аппарату развивать скорость до 90 километров в час.

8 января разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk производства США был замечен вблизи Ленинградской и Псковской областей. Дрон, известный также как FORTE12, проделывал круги над территорией Эстонии от поселка Канепи (до Псковской области — 50 км) до города Кивиыли (до Ленинградской области — 54 км). Его путь растянулся вдоль российской границы на 151 км.

Ранее в Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за ночь украинских БПЛА.