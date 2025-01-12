Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый американский дрон заметили на Украине

Американский дрон вертикального взлета V-Bat заметили на Украине
close
Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) V-Bat, разработанный компанией Shield AI, был замечен в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фотографию дрона, сделанную предположительно летом, судя по фону и одежде людей на снимке.

Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

Данный БПЛА имеет размах крыла три метра и массу 57 килограммов. Он оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, который помогает аппарату развивать скорость до 90 километров в час.

8 января разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk производства США был замечен вблизи Ленинградской и Псковской областей. Дрон, известный также как FORTE12, проделывал круги над территорией Эстонии от поселка Канепи (до Псковской области — 50 км) до города Кивиыли (до Ленинградской области — 54 км). Его путь растянулся вдоль российской границы на 151 км.

Ранее в Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за ночь украинских БПЛА.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами