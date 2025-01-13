Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене анонсировала передачу Украине 4500 дронов общей стоимостью в €5 млн. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправляет на Украину 4500 беспилотных летательных аппаратов стоимостью 5 миллионов евро», — говорится в публикации.

Шакалене также подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать Украину.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине более чем тысячи боевых беспилотников различных типов. Министр также сообщил, что Латвия выделит на закупку дронов более €20 млн в 2025 году в рамках коалиции по поддержке Украины БПЛА.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, в 2025 году увеличат процент применения дронов с автономным наведением, и впервые используют «рой дронов» для атак.

Ранее новый американский дрон заметили на Украине.