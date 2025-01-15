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Российские войска приближаются к западным границам ДНР

Рогов: ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись западнее села Соленое в Донецкой народной республике (ДНР) и почти достигли границ с Днепропетровской областью Украины. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, войска вышли вперед на 3 кв. км.

Также силы РФ на этом участке фронта продвинулись на 4 кв. км от села Волково к Котлино к железной дороге, соединяющей Красноармейск с Днепропетровской областью.

Рогов добавил, что в настоящий момент участок фронта юго-западнее Красноармейска достаточно приближен к западной границе ДНР, до которой ВС РФ необходимо взять под контроль несколько плотно расположенных друг к другу населенных пунктов.

Красноармейск находится на северо-западе ДНР. Там расположен крупный железнодорожный узел, через который идут железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск по ж/д можно добраться до подконтрольных ВСУ городов Краматорск и Славянск.

13 января глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что российским военнослужащим осталось преодолеть примерно семь километров до границы с Днепропетровской областью.

Ранее военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.

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