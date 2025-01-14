В Орловской области сбили БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего нет пострадавших и повреждений. На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят необходимые проверки.

До этого авиационную опасность объявили на территории Воронежской области на 18 минут.

Ночью 14 января ВСУ атаковали российские регионы. По данным Telegram-канала SHOT, средства ПВО сбили более 200 дронов, среди которых были беспилотники UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый», и пять ракет ATACMS.

Под ударом оказались Тульская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Курская, Белгородская и Брянская области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским краем и Татарстаном.

Росавиация для обеспечения безопасности полетов вводила ограничения в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Ульяновска, Пензы и Нижнекамска.

Ранее за ночь в Орловской области сбили 17 украинских дронов.