Жителей Воронежской области предупредили об авиационной опасности

Авиационную опасность объявили на территории Воронежской области на 18 минут. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 18:22 мск.

На этом фоне глава российского субъекта призвал местных жителей, которые в период действия особого режима находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, он рекомендовал зайти в ближайший дом или найти другое подходящее укрытие.

При этом в 18:40 мск авиационная опасность в Воронежской области была отменена.

14 января Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более 200 украинских дронов. Атакам беспилотников подверглись Республика Татарстан, Воронежская, Орловская, Саратовская и Тульская области.

Комментируя ситуацию, губернатор Воронежской области заявил, что в небе над регионом были сбиты несколько дронов. Никаких разрушений на земле после атаки зафиксировано не было. Также не поступало никакой информации о пострадавших, уточнил Гусев.

Ранее пригород Воронежа подвергся атаке украинских беспилотников.