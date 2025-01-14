Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Воронежской области предупредили об авиационной опасности

На территории Воронежской области на 18 минут объявили авиационную опасность
close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Авиационную опасность объявили на территории Воронежской области на 18 минут. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 18:22 мск.

На этом фоне глава российского субъекта призвал местных жителей, которые в период действия особого режима находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, он рекомендовал зайти в ближайший дом или найти другое подходящее укрытие.

При этом в 18:40 мск авиационная опасность в Воронежской области была отменена.

14 января Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более 200 украинских дронов. Атакам беспилотников подверглись Республика Татарстан, Воронежская, Орловская, Саратовская и Тульская области.

Комментируя ситуацию, губернатор Воронежской области заявил, что в небе над регионом были сбиты несколько дронов. Никаких разрушений на земле после атаки зафиксировано не было. Также не поступало никакой информации о пострадавших, уточнил Гусев.

Ранее пригород Воронежа подвергся атаке украинских беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами