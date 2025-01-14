За ночь в Орловской области сбили 17 украинских дронов

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских дронов над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, благодаря работе войск ПВО удалось избежать каких-либо серьезных повреждений и пострадавших. На местах происшествий работают оперативные службы.

SHOT писал, что за минувшую ночь более двухсот беспилотников ВСУ сбили над регионами России. По данным канала, регионы атаковали беспилотники PD-2, «Бобер», «Лютый», UJ-22, а также пять американских ракет ATACMS.

Вражеские дроны ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Также целью атаки украинских беспилотников в Татарстане мог быть завод «Казаньоргсинтез».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.