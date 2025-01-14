Российские военные сорвали эвакуацию ВСУ в Курской области

Расчет беспилотников бригады российских десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовало ТАСС.

По данным агентства, сорвать эвакуацию удалось бойцам группировки войск «Север». Солдаты сбросили на группу боеприпас с дрона и остановили операцию. На видео можно наблюдать, как сброс снаряда подствольного гранатомета на группу военных, состоящую из пяти человек.

До этого сообщалось, что две ракеты, запущенные украинской армией, сбиты средствами противовоздушной обороны в приграничном районе Курской области. В 12:21 мск в Курской области была объявлена ракетная опасность.

14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей. В Курской области сбили не менее четырех БПЛА.

Больше всего пострадала Саратовская область — повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ также атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января.

Ранее жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса.