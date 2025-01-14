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Кандидат на пост главы Пентагона выступил за уничтожение ХАМАС «до последнего солдата»

Хегсет поддержал Израиль и выступил за уничтожение ХАМАС до последнего солдата
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что поддерживает усилия Израиля по уничтожению всех членов палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, я поддерживаю уничтожение и ликвидацию каждого последнего члена ХАМАС», — заявил Хегсет на слушаниях в сенате, которые посвящены его утверждению на должность министра обороны США.

14 января агентство Associated Press писало, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Официальный представитель Израиля заявил журналистам, что детали финальной версии соглашения еще прорабатываются.

10 января глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план «полного уничтожения» ХАМАС, если движение не отпустит взятых в заложники людей до официального вступления в должность Трампа.

В начале декабря прошлого года Трамп заявил, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если не освободят их до его инаугурации 20 января 2025 года.

Ранее в ИМЭМО РАН усомнились в способности Трампа решить израильско-палестинский конфликт.

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