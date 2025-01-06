В ИМЭМО РАН считают, что Трамп не сможет решить израильско-палестинский конфликт

Администрация Дональда Трампа вряд ли сможет остановить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз на 2025 год от Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН.

«Судя по всему, новая администрация Трампа, несмотря на заявления о готовности остановить конфликт, вряд ли сможет это сделать», — говорится в докладе.

В лучшем случае, считают в ИМЭМО, при республиканце речь может идти о завершении широкомасштабных военных действий и о некоторой стабилизации, что даст возможность для части беженцев вернуться домой.

6 января телеканал Asharq со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что палестинская группировка согласилась освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, который является посредником в переговорах, заявлял, что Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до своей инаугурации.

Ранее представитель Палестины в ООН расплакался на экстренном заседании Совбеза.