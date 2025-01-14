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ХАМАС согласился на сделку по прекращению огня в секторе Газа

AP: ХАМАС готов заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа
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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС поддержало проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителей ХАМАС и Египта.

»Катар, ключевой посредник на переговорах, заявил, что Израиль и ХАМАС находятся «наиболее близко» к соглашению», — говорится в материале издания.

При этом официальный представитель еврейского государства заявил журналистам, что детали финальной версии соглашения еще прорабатываются.

12 января советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в Газе «находятся на завершающем этапе», и соглашение может быть достигнуто до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

По данным Reuters от 13 января, договор могут заключить в течение суток.

Ранее сообщалось, что в Израиле разработают план «полного уничтожения» ХАМАС.

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