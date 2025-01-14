Город в Херсонской области подвергся атаке украинских БПЛА

Украинские военные нанесли удар по центру города Каховка, расположенного в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом один из них попал в многоквартирный жилой дом.

«Пострадавших нет. Налет продолжается», — говорится в заявлении.

На этом фоне Филипчук призвал жителей города соблюдать осторожность.

14 января Telegram-канал SHOT сообщил, что за минувшую ночь в российских регионах сбили более 200 дронов ВСУ. Атакам подверглись Республика Татарстан, а также Воронежская, Саратовская, Орловская и Тульская области.

Как рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, из-за действий украинских военных два предприятия в регионе получили повреждения. Объекты находятся в городах Саратов и Энгельс.

Более того, урон был нанесен мосту, соединяющему эти населенные пункты. По данным Telegram-канала «Новости Саратова и области», обломки уничтоженных БПЛА упали на переправу и незначительно повредили ее.

Ранее в Татарстане после атаки беспилотников загорелась газовая цистерна.