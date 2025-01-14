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Минобороны опубликовало видео водружения флага РФ над Нескучным

Минобороны опубликовало видео водружения флага РФ над Нескучным в ДНР

Министерство обороны России показало кадры водружения российского флага подразделениями группировки войск «Восток» в населенном пункте Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве отметили, что российские штурмовики завершили зачистку около 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В МО также добавили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

13 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта. Также Рогов заявил, что российская армия начала наступление северо-западнее Курахово в ДНР, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки.

Ранее российские войска взяли под контроль село Песчаное.

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