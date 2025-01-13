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Российские войска взяли под контроль село Песчаное

Минобороны РФ заявило об освобождении села Песчаное в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Песчаное в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке.

Как рассказали в МО, населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр».

Войска РФ также нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах еще ряда населенных пунктов Донецкой народной республики.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113, VAB и бронеавтомобиль MaxxPro. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходные артиллерийские установки Braveheart и 155 мм гаубицы М777.

13 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российская армия начала наступление северо-западнее Курахово в ДНР, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки.

Ранее Рогов сообщил о зачистке Нескучного.

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